Лев Лещенко считает, что «Динамо» может побороться за попадание в Лигу чемпионов

Народный артист России, болельщик «Динамо» Лев Лещенко оценил перспективы московской команды в нынешнем сезоне.

«Команда на ходу, показывает интересную игру. Может быть, способны зацепиться и за Лигу чемпионов, — сказал Лещенко «СЭ». — График у «Динамо» вполне комфортный, не так уж много действительно тяжелых соперников. Если не будем терять очки, можно претендовать и на высокие позиции. Все возможно, но опыта маловато у ребят пока».

По словам Лещенко, динамовская молодежь прогрессирует, и им было бы хорошо поиграть в еврокубках.

«Расти можно только в матчах с европейскими топ-клубами. Там понимаешь вообще, какое качество футбола нужно, как двигаться дальше. На тренировках результаты не достигаются, нужно выполнять конкретные задачи на поле», — добавил артист.

После 24 туров «Динамо» идет на пятом месте в таблице Тинькофф РПЛ. Отставание бело-голубые от идущего вторым «Спартака» — 5 очков.

(Сергей Федоров)