"Спартак" подписал соглашение о сотрудничестве с De Longhi

"Спартак" и De Longhi подписали соглашение о сотрудничестве. Презентация состоялась на "Открытие Арене".

De’Longhi — итальянская группа компаний, один из крупнейших мировых производителей бытовой техники, который был основан в 1902 году.

– В прошлом году болельщики шутили, что на форме много логотипов спонсоров. Не боитесь, что они будут недовольны? – вопрос коммерческому директору Александру Атаманенко.

– Наш клуб является лидером индустрии. Одно из важных направлений наших доходов – реклама и спонсорство. Мы считаем, что количество логотипов на форме сбалансированно. Логотип нового партнера будет размешаться на одном из тех мест, которые уже были заняты, то есть дополнительного места не потребует. (Юлия Яковлева)