«Спартак» победил «Краснодар» в матче зимнего турнира в ОАЭ, Зорин забил на последней минуте

«Спартак» обыграл «Краснодар» в стартовом матче Winline Зимнего кубка РПЛ — 3:2.

У красно-белых отличились Тео Бонгонда, Роман Зобнин и Даниил Зорин, который забил победный гол на последней добавленной минуте. У «быков» отметились Жоау Батчи и Никита Кривцов.

Во втором туре «Краснодар» сыграет с московским «Динамо» 4 февраля. «Спартак» в третьем туре встретится с «Динамо» 7 февраля.