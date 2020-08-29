«Спартак» победил «Арсенал» и вышел на первое место

«Спартак» в домашнем матче 6-го тура Тинькофф чемпионата России одержал волевую победу над «Арсеналом» (2:1). На гол Даниила Хлусевича красно-белые ответили точными ударами Александра Соболева и Самюэля Жиго.

Второй тайм гости играли вдесятером после удаления Даниила Лесового.

В составе «Спартака» дебютировал полузащитник Остон Урунов, который заменил ранее вышедшего на поле, но получившего травму Гуса Тила.

«Спартак» (14 очков) обошел «Зенит» (12 очков), который в воскресенье сыграет с «Локомотивом», и вышел на первое место в турнирной таблице РПЛ.

Тинькофф чемпионат России. Премьер-лига. 6-й тур

«Спартак» (Москва) — «Арсенал» (Тула) — 2:1 (2:1)

Голы: Хлусевич, 36 (0:1). Соболев, 41 (1:1). Жиго, 45+3 (2:1).

«Спартак» (Москва): Максименко, Жиго, Джикия, Маслов, Зобнин, Крал, Умяров (Ещенко, 69), Бакаев (Тил, 55. Урунов, 69), Айртон, Соболев, Ларссон (Мирзов, 88).

«Арсенал» (Тула): Нигматуллин, Хлусевич (Довбня, 84), Сокол, Бурлак, Бауэр, Э.Кангва (Банда, 68), Пантелеев (Горбатенко, 68), К.Кангва (Чаушич, 78), Костадинов (Ткачев, 78), Громыко, Лесовой.

Предупреждения: Лесовой, 13. Сокол, 30. Пантелеев, 42. Жиго, 71. Хлусевич, 83. Чаушич, 90.

Удаление: Лесовой, 45 (несогласие с решением арбитра, вторая ж.к.).

Судьи: Матюнин. Кобзев (оба — Москва), Демешко (Химки).

ВАР: Безбородов (Санкт-Петербург). Болховитин (Ленинградская область).

29 августа. Москва. Стадион «Открытие Арена».