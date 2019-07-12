"Спартак": "Педро Роша разыгрался!"

"Спартак" оценил гол нападающего Педро Роши, который на правах аренды выступает за "Крузейру".

– А Педро Роша разыгрался! Поздравляем с голасо в дерби Белу-Оризонти! – говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Бразильский клуб форварда обыграл "Атлетику Минейру" в первом матче 1/4 финала Кубка Бразилии (3:0). Роша также отметился голевой передачей партнеру на пустые ворота.

Напомним, Роша перешел в "Крузейру" из "Спартака" на правах аренды в начале апреля. Бразильский клуб может выкупить Рошу за 11,5 миллиона евро. Его контракт с российским клубом истекает летом 2021 года.