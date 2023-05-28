«Динамо» — «Локомотив»: где смотреть и во сколько начало прямой трансляции матча РПЛ

В воскресенье, 28 мая, состоится матч 29-го тура Российской премьер-лиги, в котором «Динамо» на своем поле примет «Локомотив». Начало встречи — в 16.30 по московскому времени.

В первом круге «Динамо» победило «Локо» со счетом 3:1. В рамках чемпионата железнодорожники не побеждали бело-голубых с августа 2019 года.

Турнирная таблица чемпионата России — здесь.

Календарь матчей РПЛ сезона-2022/23 — по этой ссылке.

Следить за матчем «Динамо» — «Локомотив» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на канале matchtv.ru.