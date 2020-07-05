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«Спартак» отстает от лидера на 30 очков. Прежний антирекорд — 23

5 июля 2020, 23:47
Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско. Фото Александр Федоров, "СЭ"
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«Зенит» после победы в 26-м туре Тинькофф РПЛ над «Краснодаром» (4:2) не только обеспечил чемпионство, но и довел отрыв от принципиально соперника «Спартака» до 30 очков. Это худший результат для красно-белых в истории чемпионата России.

В предыдущие годы антирекордный показатель составлял 23 очка. Именно столько красно-белые уступали ЦСКА по итогам 29-го и 30-го туров в сезоне-2003 и «Зениту» по окончании сезона-2014/15. (Кирилл Бурдаков)

Туры чемпионата России, после которых «Спартак» проигрывал лидеру больше 20 очков

Сезон

Тур

Тренер

Набранные очки

Лидер (очки)

Отставание

2003

22-й

Андрей Чернышов

25

ЦСКА (47)

22

2003

26-й

Владимир Федотов

32

ЦСКА (54)

22

2003

29-й

Владимир Федотов

36

ЦСКА (59)

23

2003

30-й

Владимир Федотов

36

ЦСКА (59)

23

2004

30-й

Александр Старков

40

Локомотив (61)

21

2014/15

28-й

Мурат Якин

43

Зенит (64)

21

2014/15

29-й

Мурат Якин

43

Зенит (64)

21

2014/15

30-й

Мурат Якин

44

Зенит (67)

23

2019/20

19-й

Доменико Тедеско

22

Зенит (45)

23

2019/20

20-й

Доменико Тедеско

25

Зенит (46)

21

2019/20

21-й

Доменико Тедеско

25

Зенит (47)

22

2019/20

22-й

Доменико Тедеско

28

Зенит (50)

22

2019/20

23-й

Доменико Тедеско

31

Зенит (53)

22

2019/20

24-й

Доменико Тедеско

32

Зенит (56)

24

2019/20

25-й

Доменико Тедеско

32

Зенит (59)

27

2019/20

26-й

Доменико Тедеско

32

Зенит (62)

30

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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