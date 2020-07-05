«Спартак» отстает от лидера на 30 очков. Прежний антирекорд — 23
«Зенит» после победы в 26-м туре Тинькофф РПЛ над «Краснодаром» (4:2) не только обеспечил чемпионство, но и довел отрыв от принципиально соперника «Спартака» до 30 очков. Это худший результат для красно-белых в истории чемпионата России.
В предыдущие годы антирекордный показатель составлял 23 очка. Именно столько красно-белые уступали ЦСКА по итогам 29-го и 30-го туров в сезоне-2003 и «Зениту» по окончании сезона-2014/15. (Кирилл Бурдаков)
Туры чемпионата России, после которых «Спартак» проигрывал лидеру больше 20 очков
|
Сезон
|
Тур
|
Тренер
|
Набранные очки
|
Лидер (очки)
|
Отставание
|
2003
|
22-й
|
Андрей Чернышов
|
25
|
ЦСКА (47)
|
22
|
2003
|
26-й
|
Владимир Федотов
|
32
|
ЦСКА (54)
|
22
|
2003
|
29-й
|
Владимир Федотов
|
36
|
ЦСКА (59)
|
23
|
2003
|
30-й
|
Владимир Федотов
|
36
|
ЦСКА (59)
|
23
|
2004
|
30-й
|
Александр Старков
|
40
|
Локомотив (61)
|
21
|
2014/15
|
28-й
|
Мурат Якин
|
43
|
Зенит (64)
|
21
|
2014/15
|
29-й
|
Мурат Якин
|
43
|
Зенит (64)
|
21
|
2014/15
|
30-й
|
Мурат Якин
|
44
|
Зенит (67)
|
23
|
2019/20
|
19-й
|
Доменико Тедеско
|
22
|
Зенит (45)
|
23
|
2019/20
|
20-й
|
Доменико Тедеско
|
25
|
Зенит (46)
|
21
|
2019/20
|
21-й
|
Доменико Тедеско
|
25
|
Зенит (47)
|
22
|
2019/20
|
22-й
|
Доменико Тедеско
|
28
|
Зенит (50)
|
22
|
2019/20
|
23-й
|
Доменико Тедеско
|
31
|
Зенит (53)
|
22
|
2019/20
|
24-й
|
Доменико Тедеско
|
32
|
Зенит (56)
|
24
|
2019/20
|
25-й
|
Доменико Тедеско
|
32
|
Зенит (59)
|
27
|
2019/20
|
26-й
|
Доменико Тедеско
|
32
|
Зенит (62)
|
30