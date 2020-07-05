«Зенит» после победы в 26-м туре Тинькофф РПЛ над «Краснодаром» (4:2) не только обеспечил чемпионство, но и довел отрыв от принципиально соперника «Спартака» до 30 очков. Это худший результат для красно-белых в истории чемпионата России.

В предыдущие годы антирекордный показатель составлял 23 очка. Именно столько красно-белые уступали ЦСКА по итогам 29-го и 30-го туров в сезоне-2003 и «Зениту» по окончании сезона-2014/15. (Кирилл Бурдаков)

Туры чемпионата России, после которых «Спартак» проигрывал лидеру больше 20 очков