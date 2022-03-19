«Нижний Новгород» — «Спартак»: Гоцук наступил Айртону на голеностоп прямой ногой
Футболист «Нижнего Новгорода» Гоцук наступил защитнику «Спартака» Айртону на голеностоп прямой ногой
Защитник «Нижнего Новгорода» Кирилл Гоцук грубо сбил защитника «Спартака» Айртона в конце первого тайма матча 22-го тура Тинькофф РПЛ.
На последних секундах первого тайма Гоцук наступил прямой ногой на голеностоп бразильца. Футболист упал на газон и громко закричал от боли. Сразу после этого на поле появились врачи, Айртон покинул поле на носилках.
Футболист «Нижнего Новгорода» Гоцук наступил на ногу защитнику «Спартака» Айртону.
Скриншот эфира «Матч ТВ»
Защитник «Спартака» Айртон.
Скриншот эфира «Матч ТВ»
Отметим, что главный судья матча Сергей Иванов не стал выносить решение по итогам эпизода и не наказал Гоцука. После инцидента с участием Гоцука и Айртона команды ушли на перерыв.
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|0 : 1
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Н. Новгород – Спартак
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|16:30
|
Ахмат – Локомотив
|- : -
|19.03
|19:30
|
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|14:00
|
Уфа – Краснодар
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|20.03
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|
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Уфа
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|
|
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