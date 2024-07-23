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Сегодня, 17:06

Орещук назвал самого переоцененного игрока чемпионата России

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Бывший спортивный директор московского «Динамо» Роман Орещук ответил на вопрос, кого считает самым переоцененного игроком чемпионата России.

— По мне, наверное, Даниил Фомин. Это точно. Как бы я к Дане не относился, он хороший футболист, но когда читаешь каждый год, что его в Италию, в Германию, в Англию... куда его только не зовут, и он вот-вот переезжает. Даниил — хороший футболист. Для «Динамо» — это топ. Для Европы в одном темпе бегать нереально. В одном темпе в хорошем клубе в Европе ты не будешь играть.

Когда у него был Моро и Шиманский, которые делали скоростную работу и объем, а Даня был на мяче и давал объем, он был топ. В «Динамо» он был топ. Тут вопрос в том, кто у тебя компаньоны", — сказал Орещук Legalbet.

Фомин выступает за «Динамо» с 2020 года. В сезоне-2023/24 полузащитник забил три гола и сделал семь результативных передач в 34 матчах за бело-голубых во всех турнирах.

Источник: Legalbet
Даниил Фомин
Роман Орещук
ФК Динамо (Москва)
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2
 Рубин 1 1 0 0 4-2 3
3
 Динамо 1 1 0 0 3-1 3
4
 Оренбург 1 1 0 0 2-0 3
5
 Локомотив 1 1 0 0 3-2 3
6
 Динамо Мх 1 0 1 0 1-1 1
7
 Краснодар 1 0 1 0 1-1 1
8
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
9
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
10
 Ростов 1 0 1 0 0-0 1
11
 ЦСКА 1 0 1 0 0-0 1
12
 Акрон 1 0 0 1 2-3 0
13
 Пари НН 1 0 0 1 2-4 0
14
 Факел 1 0 0 1 1-3 0
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 Спартак 1 0 0 1 0-2 0
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Кр. Советов – Ростов
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Динамо – Локомотив
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Рубин – Зенит
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