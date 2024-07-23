Моцпан заявил, что на этой неделе «Факел» будет тренироваться на новом стадионе

Футболист «Факела» Никита Моцпан ответил на вопрос, была ли команда на новом стадионе.

— Проходила экскурсия в апреле. Тогда еще не закончили все строительные работы. На этой неделе мы планируем начать тренировочный процесс на новом стадионе, — сказал Моцпан «РБ Спорт».

С сезона-2024/25 «Факел» будет играть на новой арене с искусственным газоном. В матче первого тура РПЛ воронежцы в гостях уступили «Динамо» со счетом 1:3. В следующем туре команда примет на своем поле «Акрон».