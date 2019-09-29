Стали известны стартовые составы на матч 11-го тура чемпионата России «Спартак» — «Оренбург». С первых минут у москвичей выйдет нападающий Лоренсо Мельгарехо.

Матч пройдет в Москве в воскресенье, 29 сентября, начало — в 16.30. «СЭ» проведет онлайн-трансляцию игры «Спартак» — «Оренбург».

«Спартак»: Максименко, Кутепов, Джикия, Рассказов, Айртон, Гулиев, Зобнин, З. Бакаев, Мельгарехо, Тил, Понсе.

«Оренбург»: Климович, Малых, Терехов, Шахов, Зотов, Радакович, Аюпов, Мишкич, Алвеш, Рогич, Деспотович.

Чемпионат России по футболу-2019/2020: турнирная таблица РПЛ, расписание матчей, онлайн-трансляции, календарь и результаты игр