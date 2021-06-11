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«Локомотив» продлил контракт с 20-летним Петровым

16:59
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Полузащитник «Локомотива» Максим Петров продлил контракт с командой, сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 20-летним россиянином рассчитано на три года. Отмечается, что игрок отправится с основной командой на сборы в Австрию.

В минувшем сезоне Петров провел 11 матчей за «Казанку», в которых забил 2 гола. В 10 матчах за молодежную команду «Локомотива» хавбек забил 3 гола и сделал результативную передачу.

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Сергей Разин все материалы автора
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