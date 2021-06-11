«Локомотив» продлил контракт с 20-летним Петровым
16:59
Полузащитник «Локомотива» Максим Петров продлил контракт с командой, сообщается на официальном сайте клуба.
Соглашение с 20-летним россиянином рассчитано на три года. Отмечается, что игрок отправится с основной командой на сборы в Австрию.
В минувшем сезоне Петров провел 11 матчей за «Казанку», в которых забил 2 гола. В 10 матчах за молодежную команду «Локомотива» хавбек забил 3 гола и сделал результативную передачу.
?? Максим Петров и «Локомотив» заключили новое соглашение.— «Локомотив» (@fclokomotiv) June 11, 2021
? Контракт рассчитан на три года. Полузащитник отправится с основной командой на сборы в Австрию.
?? Желаем Максу успехов и больше побед в составе нашего клуба! pic.twitter.com/3rb5ei8d76
Читайте также
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ: межсезонье — лето 2021 года в чемпионате России по футболу — главные события — новости и трансферы
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю