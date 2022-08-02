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Сегодня, 11:59

Хачатурянц ответил на вопрос о возможном назначении в «Спартак»

Карен Саркисян
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Ашот Хачатурянц.
Фото РФС

Бывший президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Ашот Хачатурянц ответил на вопрос о возможном назначении в «Спартак».

В понедельник, 1 августа, Telegram-канал Baza сообщила, что Хачатурянц сменит Леонида Федуна на посту руководителя московского клуба.

«По слухам о «Спартаке» меня не беспокойте, пожалуйста», — приводит слова Хачатурянца РИА «Новости Спорт».

26 июля появилась информация о том, что Федун может в ближайшее время покинуть пост председателя совета директоров «Спартака». Сообщалось, что управлением московским клубом может заняться представитель титульного спонсора, первый вице-президент компании «Лукойл» Александр Матыцин.

Источник: https://rsport.ria.ru/20220802/khachaturyants-1806598155.html?sl=1
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Ашот Хачатурянц
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 3 2 1 0 9-1 7
2
 Спартак 3 2 1 0 9-3 7
3
 ЦСКА 3 2 1 0 7-2 7
4
 Сочи 3 2 0 1 5-5 6
5
 Динамо 3 1 2 0 8-4 5
6
 Ростов 3 1 2 0 4-3 5
7
 Химки 3 1 1 1 4-2 4
8
 Ахмат 3 1 1 1 4-4 4
9
 Краснодар 3 1 1 1 6-7 4
10
 Кр. Советов 3 1 1 1 5-6 4
11
 Оренбург 3 1 0 2 6-8 3
12
 Н. Новгород 3 0 2 1 3-6 2
13
 Локомотив 3 0 2 1 3-8 2
14
 Факел 3 0 2 1 6-7 2
15
 Торпедо 3 0 1 2 2-8 1
16
 Урал 3 0 0 3 1-8 0
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6.08 15:00
Урал – Спартак
 - : -
6.08 17:30
ЦСКА – Факел
 - : -
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Краснодар – Локомотив
 - : -
6.08 20:00
Ахмат – Зенит
 - : -
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Торпедо – Химки
 - : -
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Кр. Советов – Динамо
 - : -
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 - : -
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Федор Смолов

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 4
Эдуард Сперцян

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Ростов

 3
П
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

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Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
Арсен Захарян

Арсен Захарян

Динамо

 2
И К Ж
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

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Александр Черников

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Краснодар

 2 1 0
Дмитрий Баринов

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