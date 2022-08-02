Хачатурянц ответил на вопрос о возможном назначении в «Спартак»

Бывший президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Ашот Хачатурянц ответил на вопрос о возможном назначении в «Спартак».

В понедельник, 1 августа, Telegram-канал Baza сообщила, что Хачатурянц сменит Леонида Федуна на посту руководителя московского клуба.

«По слухам о «Спартаке» меня не беспокойте, пожалуйста», — приводит слова Хачатурянца РИА «Новости Спорт».

26 июля появилась информация о том, что Федун может в ближайшее время покинуть пост председателя совета директоров «Спартака». Сообщалось, что управлением московским клубом может заняться представитель титульного спонсора, первый вице-президент компании «Лукойл» Александр Матыцин.