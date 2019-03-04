"Спартак" объявил об уходе Леонида Трахтенберга

"Спартак" на своем официальном сайте объявил об уходе Леонида Трахтенберга с поста директора департамента по связям с общественностью. Вчера он сообщил о намерении покинуть должность.

Как отмечается, руководство клуба удовлетворило просьбу Трахтенберга об отставке. Исполняющим обязанности директора департамента назначен Филипп Папенков.

– "Спартак" благодарит Леонида Трахтенберга за годы работы в должности главы департамента на благо красно-белых, – отмечается в сообщении.