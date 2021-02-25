«Спартак» в своем Instagram опубликовал фрагмент видеоинтервью нападающего Квинси Промеса после его прохождения медицинского осмотра.

На видео 29-летний голландец делится воспоминаниями об игре в составе московского клуба и других команд.

«Знаете, всю свою карьеру я играл в красно-белом. Во всех клубах! Так что это нормально. Но вот это (показывает на эмблему «Спартака». — Прим. «СЭ») нечто особенное», — сказал Промес.

Вчера, 24 февраля, официально было объявлено о переходе форварда из «Аякса» в «Спартак».

В период с 2014 по 2018 Промес провел за «Спартак» 135 матчей, в которых забил 66 голов и отдал 33 голевых паса.