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«Спартак» обратился в РПЛ с просьбой перенести время начала матча 7-го тура с «Крыльями Советов»

16 августа 2019, 09:57
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«Спартак» обратился к руководству РПЛ с просьбой перенести время начала матча 7-го тура с «Крыльями Советов» с 14.00 на 19.00, сообщается на официальном сайте клуба.

Обращение аргументируется тем, что первый матч 4-го отборочного раунда Лиги Европы против «Браги» красно-белые проведут в Португалии в четверг, 22 августа, причем встреча начнется в 21:45 по моссковскому времени. А встреча 7-го тура с «Крыльями» пройдет в Самаре уже в воскресенье 25 августа с запланированным началом в 14.00 по московскому времени. Отмечается, что времени между матчами недостаточно для восстановления.

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Дополнительная информация

https://spartak.com/news/2019-08-16-spartak_prosit_perenesti_vremya_nachala_matcha_v_samare_na_1900/

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