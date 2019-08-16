«Спартак» обратился в РПЛ с просьбой перенести время начала матча 7-го тура с «Крыльями Советов»

«Спартак» обратился к руководству РПЛ с просьбой перенести время начала матча 7-го тура с «Крыльями Советов» с 14.00 на 19.00, сообщается на официальном сайте клуба.

Обращение аргументируется тем, что первый матч 4-го отборочного раунда Лиги Европы против «Браги» красно-белые проведут в Португалии в четверг, 22 августа, причем встреча начнется в 21:45 по моссковскому времени. А встреча 7-го тура с «Крыльями» пройдет в Самаре уже в воскресенье 25 августа с запланированным началом в 14.00 по московскому времени. Отмечается, что времени между матчами недостаточно для восстановления.

«Спартак» просит перенести время начала матча в Самаре на 19:00https://t.co/dBd08av1bR#КрыльяСпартак #РПЛ — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) August 16, 2019

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