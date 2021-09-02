«Спартак» обратился в Роспотребнадзор с просьбой увеличить число зрителей на ближайших домашних матчах
«Спартак» обратился в Роспотребнадзор с просьбой допускать большее количество болельщиков на ближайшие домашние игры.
«Мы направили письмо в Роспотребнадзор. Хотим увеличить квоту хотя бы в четыре-пять раз. Билетная программа на игры будет опубликована, как только будет ответ», — рассказал руководитель пресс-службы красно-белых Дмитрий Зеленов ТАСС.
11 сентября «Спартак» сыграет с «Химками» в 7-м туре Тинькофф РПЛ. 15 сентября клуб встретится с польской «Легией» в Лиге Европы. Домашние игры красно-белых разрешено посещать не более 3 тыс. человек.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю