Крицюк о переходе в «Зенит»: «Наверное, это самый большой вызов для меня»
Вратарь Станислав Крицюк прокомментировал свой переход в «Зенит».
«Как узнал о предложении «Зенита»? Это был звонок после тренировки — Сергей Богданович (Семак — прим. «СЭ») позвонил мне, мы с ним поговорили и все обсудили. Он спросил, интересен ли мне переход в «Зенит», и я ответил положительно. А дальше обсуждали нюансы.
Наверное, для меня это самый большой вызов, и очень волнующе, каким он будет. Испытываю положительное волнение и с нетерпением жду, когда вся команда приедет из расположения сборных и мы начнем полноценно тренироваться», — приводит официальный сайт «Зенита» слова Крицюка.
Сегодня, 2 сентября «Зенит» объявил о переходе 30-летнего Крицюка в команду из португальского «Жил Висенте». Контракт с россиянином подписан по схеме «1+1».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://fc-zenit.ru/news/2021-09-02-stanislav-kritsyuk-dlya-menya-eto-samyy-bolshoy-vyzov-i-ochen-volnuyushche-kakim-on-budet.htm
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