Крицюк о переходе в «Зенит»: «Наверное, это самый большой вызов для меня»

Вратарь Станислав Крицюк прокомментировал свой переход в «Зенит».

«Как узнал о предложении «Зенита»? Это был звонок после тренировки — Сергей Богданович (Семак — прим. «СЭ») позвонил мне, мы с ним поговорили и все обсудили. Он спросил, интересен ли мне переход в «Зенит», и я ответил положительно. А дальше обсуждали нюансы.



Наверное, для меня это самый большой вызов, и очень волнующе, каким он будет. Испытываю положительное волнение и с нетерпением жду, когда вся команда приедет из расположения сборных и мы начнем полноценно тренироваться», — приводит официальный сайт «Зенита» слова Крицюка.

Сегодня, 2 сентября «Зенит» объявил о переходе 30-летнего Крицюка в команду из португальского «Жил Висенте». Контракт с россиянином подписан по схеме «1+1».