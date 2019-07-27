"Спартак" обратился к болельщикам перед матчем с "Тамбовом"

"Спартак" в преддверии матча 3-го тура чемпионата России против "Тамбова"обратился к болельщикам с просьбой воздержаться от использования пиротехнических изделий.

– Убедительно просим соблюдать правила поведения болельщиков во время спортивного соревнования и не использовать пиротехнические изделия в ходе игры, – говорится в сообщегнии на официальном сайте. – Напоминаем, что с 27 апреля 2017 года вступил в силу закон, предусматривающий ужесточение мер наказания за подобные правонарушения. В том числе за грубое нарушение правил налагается штраф в размере от 10 до 20 тысяч рублей или же грозит арест сроком до 15 суток и запрет на посещение матчей от года до семи лет.