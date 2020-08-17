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«Спартак» не видит оснований для обращения в комитет по этике по поводу высказываний представителей клуба по работе судей

18:43
Леонид Федун и Шамиль Газизов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Леонид Федун и Шамиль Газизов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов заявил, что клуб не видит оснований для обращения в комитет по этике РФС по поводу высказываний представителей клуба относительно работы судей.

— Футбольный клуб «Спартак-Москва» благодарит РФС за постоянную работу по улучшению качества работы судейского корпуса. Верим, что в перспективе представительство российских футбольных арбитров в европейских и мировых турнирах будет неуклонно расти. Со своей стороны не видим оснований для обращения в комитет по этике по поводу высказываний представителей «Спартака» относительно работы судей. Мы за честный футбол, — сказал Газизов.

Ранее генеральный секретарь РФС Александр Алаев сообщил, что «обратился в Комитет по этике РФС с просьбой оценить многочисленные высказывания Председателя совета директоров «Спартака» Леонида Федуна в отношении судейского корпуса и наших арбитров» (Вячеслав Короткин).

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