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Генпродюсер «Матч ТВ» принес извинения Дзюбе и «Зениту» за ошибку в эфире

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Артем Дзюба.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин извинился перед нападающим «Зенита» Артемом Дзюбой и питерским клубом за ошибку в эфире программы «Есть тема».

«Хочу принести извинения Артему, ФК «Зенит» и всем зрителям, кто был дезинформирован во время сегодняшнего эфира. Мы провели внутреннее расследование и сделали соответствующие организационные выводы, которые, однако, не считаем нужным выносить на публику», — написал Тазин в своем Telegram-канале.

Во время программы «Есть тема!» ведущий Антон Анисимов позвонил по телефону неизвестному человеку, которого представили как Дзюбу, и задал ему вопросы о дальнейшей карьере.

Спустя некоторое время Анисимов признал, что человек, с которым он общался в прямом эфире, не был форвардом «Зенита».

Артем Дзюба. «Матч» оскорбил Дзюбу. Видимо, придется извиняться

Артем Дзюба
Футбол
ФК Зенит
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 - : -
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