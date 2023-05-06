По заработанным пенальти Тюкавин уступает только Комличенко

В весенней части чемпионата-2022/23 футболисты «Динамо» забили 11 мячей. Интересно, что в семи случаях непосредственное участие в результативной атаке принимал Константин Тюкавин.

20-летний форвард принял участие в восьми играх, в которых отметился тремя голами, результативной передачей и двумя заработанными пенальти. Кроме того, во встрече со «Спартаком» Константин не попал в протокол, но сначала после его удара Даниил Денисов вынес мяч точно на Арсена Захаряна, а затем передача Дениса Макарова на Тюкавина превратилась в гол из-за ошибки Александра Селихова.

Все голы «Динамо» в весенней части чемпионата

Дата Матч Минута гола Участие Тюкавина 05.03.2023 Крылья Советов (д) — 1:0 90+1' (1:0) Гол 11.03.2023 Динамо (г) — 3:1 19' (1:0) Гол 18.03.2023 Урал (г) — 1:0 89' (1:0) Гол 08.04.2023 Спартак (г) — 3:3 35' (1:1) Заблокированный удар* 45' (2:2) - 66' (3:2) - 15.04.2023 Пари НН (д) — 3:1 79' (1:1) Голевая передача 85' (2:1) - 90+5' (3:1) Заработанный пенальти 22.04.2023 Зенит (г) — 1:3 80' (1:2) - 06.05.2023 Химки (г) — 1:0 90+6' (1:0) Заработанный пенальти

* После удара Тюкавина Даниил Денисов вынес мяч из створа ворот прямо на Арсена Захаряна, который забил гол.

Тюкавин уже в пятый раз в нынешнем чемпионате заработал 11-метровый в ворота соперников «Динамо». До химчанина Петара Голубовича на Константине фолили нижегородцы Кирилл Гоцук и Иброхимхалил Юлдошев, железнодорожник Максим Ненахов и армеец Иван Обляков. Больше фолов в чужой штрафной (восемь) собрал на себе только Николай Комличенко. По три пенальти заработали Хорхе Карраскаль и Малком.

Лидеры чемпионата России-2022/23 по заработанным пенальти

Игрок Команда Матчи Заработанные пенальти Николай Комличенко Ростов 25 8 Константин Тюкавин Динамо 24 5 Хорхе Карраскаль ЦСКА 22 3 Малком Зенит 25 3 Кейта Бальде Спартак 7 2 Вильсон Изидор Локомотив 15 2 Дмитрий Воробьев Оренбург 17 2 Хорен Байрамян Ростов 19 2 Джон Кордоба Краснодар 20 2 Игорь Смольников Локомотив/Торпедо 20 2 Тимофей Маргасов Сочи 21 2 Александр Руденко Химки 22 2 Лечи Садулаев Ахмат 22 2 Алексей Каштанов Урал 23 2 Федор Чалов ЦСКА 25 2



Пенальти на Тюкавине реализовал Федор Смолов, для которого гол в ворота «Химок» стал 103-м в высшем дивизионе. В историческом списке бомбардиров динамовец поднялся на седьмое место, оставив за спиной Сергея Семака. Следующий точный удар позволит 33-летнему нападающему сравняться с Романом Павлюченко. А вот чтобы догнать замыкающего топ-5 Дмитрия Лоськова нужно будет забить еще 17 мячей.

Лучшие бомбардиры в истории чемпионата России