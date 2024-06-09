«Спартак» может приобрести вратаря «Факела» Беленова

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Московский «Спартак» работает над усилением состава команды, сообщает «Евро-Футбол.Ру».

По данным источника, целью красно-белых является голкипер «Факела» Александр Беленов.

В 2010-2011 годах Беленов уже представлял «Спартак», тогда он провел лишь один матч за первую команду.

Стоимость 37-летнего вратаря — 250 тысяч евро. В сезоне 2023/24 Беленоа провел за «Факел» 25 матчей, в которых пропустил 24 гола.