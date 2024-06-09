Жевнов назвал особенным последнее чемпионство «Зенита»

Тренер вратарей в «Зените» Юрий Жевнов оценил мотивацию футболистов петербургской команды после шестого подряд чемпионства в РПЛ.

«Победа в этом розыгрыше чемпионата точно особенная, так что после такого желание выигрывать нисколько не теряется», — цитирует Жевнова Sport24.

«Зенит» сделал требл в сезоне-2023/24. Команда Сергея Семака победила ЦСКА в Суперкубке страны (0:0, пенальти 5:4), в шестой раз подряд стала чемпионом России, а также обыграла «Балтику» (2:1) в Суперфинале FONBET Кубка России.