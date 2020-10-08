«Спартак» может купить защитника «Бордо» Сабали

«Спартак» интересуется защитником «Бордо» Юссуфом Сабали, сообщает 20minutes.fr.

По информации источника, французский клуб готов расстаться с 27-летним сенегальцем в случае, если получит достойное предложение.

В сезоне-2020/21 Сабали провел за «Бордо» 6 матчей и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 8 миллионов евро. Контракт сенегальца с нынешним клубом действует до конца июня 2021 года.