«Спартак» — «Локомотив»: красно-белые громят гостей после хет-трика Угальде

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«Спартак» после первого тайма с крупным счетом обыгрывает «Локомотив» в матче 16-го тура РПЛ — 3:0.

Хет-трик оформил форвард красно-белых Манфред Угальде. Костариканец забил на 10-й, 21-й и 34-й минутах.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Спартак» — «Локомотив».