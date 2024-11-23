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Мусаев — о ничьей с «Химками»: «Соперник играл дисциплинированно и компактно»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал ничью с «Химками» (2:2) в матче 16-го тура РПЛ.

«Сложная игра. Погодные условия, и соперник играл дисциплинированно и компактно. Плюс ребята были в сборных. Из последних 5 матчей 4 выездные. Следующий тоже. У ребят был хороший настрой. В концовке нужно было играть более спокойно. Вижу, что ребята отдают все силы. Нужно идти к максимальному результату.

Мы не должны позволять себе пропускать с быстрой атаки, когда ведем в счете. Сыграли невнимательно. В моменте со вторым пропущенным голом могу сказать, что это был простой эпизод. Когда защитник выносит мяч из штрафной, он должен сделать как можно больше шагов к мячу, а не ждать его. Соперник сыграл на опережение», — сказал Мусаев после матча.

«Краснодар» с 38 очками идет на второй позиции в турнирной таблице чемпионата, уступая только «Зениту» (39). «Химки» с 13 баллами поднялись на 12-ю строчку.

Мурад Мусаев
ФК Краснодар
ФК Химки
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«Ростов» — «Химки»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 12 3 1 34-7 39
2
 Краснодар 16 11 5 0 34-9 38
3
 Локомотив 15 11 1 3 30-18 34
4
 Динамо 15 9 3 3 31-17 30
5
 Спартак 15 8 4 3 25-12 28
6
 ЦСКА 16 8 3 5 25-12 27
7
 Рубин 16 6 4 6 20-22 22
8
 Ростов 16 5 5 6 22-27 20
9
 Акрон 16 4 4 8 19-33 16
10
 Пари НН 15 4 3 8 15-27 15
11
 Динамо Мх 15 3 6 6 9-14 15
12
 Химки 16 2 7 7 18-30 13
13
 Кр. Советов 15 3 3 9 13-23 12
14
 Факел 15 2 6 7 10-23 12
15
 Ахмат 15 1 6 8 13-29 9
16
 Оренбург 16 1 5 10 16-31 8
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Кр. Советов – Ахмат
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 - : -
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