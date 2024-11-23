Мусаев — о ничьей с «Химками»: «Соперник играл дисциплинированно и компактно»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал ничью с «Химками» (2:2) в матче 16-го тура РПЛ.

«Сложная игра. Погодные условия, и соперник играл дисциплинированно и компактно. Плюс ребята были в сборных. Из последних 5 матчей 4 выездные. Следующий тоже. У ребят был хороший настрой. В концовке нужно было играть более спокойно. Вижу, что ребята отдают все силы. Нужно идти к максимальному результату.

Мы не должны позволять себе пропускать с быстрой атаки, когда ведем в счете. Сыграли невнимательно. В моменте со вторым пропущенным голом могу сказать, что это был простой эпизод. Когда защитник выносит мяч из штрафной, он должен сделать как можно больше шагов к мячу, а не ждать его. Соперник сыграл на опережение», — сказал Мусаев после матча.

«Краснодар» с 38 очками идет на второй позиции в турнирной таблице чемпионата, уступая только «Зениту» (39). «Химки» с 13 баллами поднялись на 12-ю строчку.