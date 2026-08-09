«Спартак» — «Краснодар»: Угальде открыл счет на 2-й минуте после ошибки Агкацева

«Спартак» вышел вперед в матче против «Краснодара» в 3-м туре РПЛ — 1:0.

На 2-й минуте отличился Манфред Угальде. Мяч залетел в ворота «быков» через руки голкипера гостей Станислава Агкацева.

Игра проходит на «Лукойл Арене» в Москве. «СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи.