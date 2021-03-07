Нападающий «Спартака» Квинси Промес забил первый гол за московский клуб в этом сезоне в матче 21-го тура РПЛ с «Краснодаром» (2:0, первый тайм).

Счет во встрече был открыт на второй минуте форвардом красно-белых Александром Соболевым, через восемь минут голландец удвоил приемущество.

Промес вернулся в «Спартак» в зимнее трансферное окно из «Аякса». Первой игрой в составе красно-белых в 2021-м стала встреча 20-го тура РПЛ с «Рубином» в Москве (0:2).

Голландец выступал за «Спартак» с августа 2014 года по сентябрь 2018-го. Чемпион России-2017 отметился за красно-белых 33 голами и 66 передачами в 135 матчах.