Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Шварц — о победе над «Тамбовом»: «Я очень доволен игрой Захаряна»

19:24
Теги:

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц подвел итог матча 21-го тура Тинькофф РПЛ против «Тамбова» (2:0).

«Контролировали ход игры, довольны матчем. «Тамбов» после пропущенного начал играть активнее, но мы довели дело до победы. Заслуженная победа «Динамо». Я очень доволен игрой Захаряна сегодня. Он сыграл продуктивно, доказательством является его передача на Грулева.

Карапузов и Терехов чуть не травмировали наших игроков? Не было такого ощущения. Ребята делают свою работу, рад, что у них появилась игровая практика в «Тамбове», — сказал Шварц.

(Сергей Федоров)

Динамо — Тамбов

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 21-й тур. «Спартак» — «Краснодар» и другие матчи




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир