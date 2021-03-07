Шварц — о победе над «Тамбовом»: «Я очень доволен игрой Захаряна»
Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц подвел итог матча 21-го тура Тинькофф РПЛ против «Тамбова» (2:0).
«Контролировали ход игры, довольны матчем. «Тамбов» после пропущенного начал играть активнее, но мы довели дело до победы. Заслуженная победа «Динамо». Я очень доволен игрой Захаряна сегодня. Он сыграл продуктивно, доказательством является его передача на Грулева.
Карапузов и Терехов чуть не травмировали наших игроков? Не было такого ощущения. Ребята делают свою работу, рад, что у них появилась игровая практика в «Тамбове», — сказал Шварц.
(Сергей Федоров)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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