Семак о возможном уходе Луиса Энрике: «Конкретики не было никакой»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал состояние нападающего Луиса Энрике на фоне информации о возможном уходе футболиста из петербургского клуба.

«Посмотрим, насколько скажется или не скажется. На сегодняшний день он набирает свои оптимальные кондиции, он достаточно долго не играл. Поэтому идет набор функционального состояния, игрового тонуса. Конечно, сейчас ему нужно еще набирать, но в целом двигается вперед, потихоньку прибавляет. По поводу предложения, думаю, это вопрос не ко мне, а к нашему руководству. Насколько я знаю, конкретики там не было никакой», — цитирует Семака пресс-служба сине-бело-голубых.

Ранее представители 25-летнего бразильца сообщили, что вели переговоры о трансфере с «Фламенго», но они были прекращены.

Луис Энрике играет за «Зенит» с января 2025 года, его контракт с питерцами рассчитан до 31 декабря 2028-го. В сезоне-2025/26 в 34 матчах во всех турнирах нападающий забил 6 голов и отдал 4 результативные передачи.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 24 миллиона евро.