«Спартак» — «Краснодар»: Безбородов правильно не назначил пенальти в ворота красно-белых

На 70-й минуте матча 24-го тура чемпионата России «Спартак» — «Краснодар» арбитр Владислав Безбородов, занимавший хорошую позицию, принял верное решение и не назначил 11-метровый удар в ворота красно-белых после падения в их штрафной площади Эдуарда Сперцяна. Краснодарец упал сам, произошло это не в результате действий Томаша Тавареша.

«Спартак» — «Краснодар».

«Спартак» — «Краснодар».

«Спартак» — «Краснодар».