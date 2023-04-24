Егоров заявил, что Безбородов правильно засчитал гол Кордобы в ворота «Спартака»

Экс-арбитр ФИФА Игорь Егоров отреагировал на гол «Краснодара» в матче 24-го тура РПЛ против «Спартака».

«Только сейчас показали повтор под нормальным ракурсом. На нем четко видно, что 20-й номер «Спартака» находится ближе к линии ворот, чем нападающий в момент передачи. Судья не ошибся», — приводит слова Егорова Metaratings.ru.

Кордоба открыл счет в матче «Краснодар» — «Спартак» на 11-ой минуте. В настоящий момент счет в матче 3:4. Главный арбитр матча — Владислав Безбородов

В нынешнем сезоне видеоассистенты главного арбитра не могут пользоваться технологией проведения офсайдных линий, которую ранее обеспечивала компания Hawk-Eye. Британская компания ушла из России.