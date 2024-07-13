«Спартак» интересовался Рамоном Сосой, за которого запросили более 20 миллионов евро
«Спартак» контактировал с представителями вингера «Тальереса» Рамона Сосы по поводу возможного перехода, утверждает Metaratings.ru.
Как отмечает источник, красно-белым сообщили, что желаемая зарплата 24-летнего парагвайца — 3,3-3,5 миллиона евро, а сумма трансфера может превысить 20-22 миллиона евро.
Сам игрок на данный момент не рассматривает вариант с продолжением карьеры в РПЛ, его приоритет — АПЛ. Футболист может приехать в Россию только в том случае, если у него не будет хороших предложений из Европы.
Соса играет за «Тальерес» с января 2023 года. В сезоне-2024 он провел за аргентинскую команду 21 матч, забил 7 голов и сделал 6 результативных передач.
«Спартак» занял пятое место в турнирной таблице чемпионата России-2023/24. В межсезонье красно-белых возглавил сербский тренер Деян Станкович.
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9
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11
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12
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13
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14
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15
|Динамо Мх
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16
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Локомотив – Акрон
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|20.07
|17:30
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Кр. Советов – Зенит
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Ростов – ЦСКА
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Динамо – Факел
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Оренбург – Спартак
|- : -
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Ахмат – Краснодар
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|21.07
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Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
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Пари НН – Рубин
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