Гафин не считает «Зенит» безусловным фаворитом следующего сезона РПЛ
Председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин поделился ожиданиями от противостояния с «Зенитом» в сезоне-2024/25.
«В прошлом сезоне мы достаточно успешно играли наши очные встречи с «Зенитом». Размер бюджета, безусловно, важен и он во многом определяет долгосрочный успех, но мы смотрим в первую очередь на себя, отталкиваемся от своих возможностей. Будем показывать свой максимум. Не считаю ли я безусловным чемпионом еще до старта «Зенит»? Нет», — цитирует Гафина «РБ Спорт».
В первом туре нового сезона «Динамо» примет «Факел». Встреча пройдет 20 июля в Москве.
Источник: «РБ Спорт»
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2
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Акрон
|0
|0
|0
|0
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|0
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|20.07
|15:00
|
Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
|
Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
|
Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
|
Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
|
Пари НН – Рубин
|- : -
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