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Сегодня, 20:21

Гафин не считает «Зенит» безусловным фаворитом следующего сезона РПЛ

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Председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин поделился ожиданиями от противостояния с «Зенитом» в сезоне-2024/25.

«В прошлом сезоне мы достаточно успешно играли наши очные встречи с «Зенитом». Размер бюджета, безусловно, важен и он во многом определяет долгосрочный успех, но мы смотрим в первую очередь на себя, отталкиваемся от своих возможностей. Будем показывать свой максимум. Не считаю ли я безусловным чемпионом еще до старта «Зенит»? Нет», — цитирует Гафина «РБ Спорт».

В первом туре нового сезона «Динамо» примет «Факел». Встреча пройдет 20 июля в Москве.

Источник: «РБ Спорт»
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
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7
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8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
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 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
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