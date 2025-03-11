«Зенит» остается единственным российским клубом в рейтинге топ-500 команд
Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала обновленный рейтинг 500 лучших клубов. В списке присутствует только одна российская команда — «Зенит».
Рейтинг мужских клубов мира составлен за период с 1 марта 2024-го по 28 февраля 2025 года. «Зенит» с 60 баллами находится на 426-й строчке, которую делит с «Ла Экидадом» (Колумбия), «Ньюэллс Олд Бойз» (Аргентина), «Сивасспором» (Турция), «Реймсом» (Франция), «Арокой» (Португалия), «Вестерло» (Бельгия), «Эспаньолом» (Испания), «Яблонцем» (Чехия), «Ла Фиоритой» (Сан-Марино) и «Шелбурном» (Ирландия).
Первое место в рейтинге 500 лучших клубов занимает «Реал», у которого 507 очков. На второй строчке располагается «Байер» (404), на третьей — «Аталанта» (386). Всего в топ-20 рейтинга 8 стран: Италия (5 клубов), Бразилия (3), Англия (3), Германия (3), Испания (3), Франция (1), Бельгия (1), Португалия (1).
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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2
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Родина
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|24.07
|20:00
|ЦСКА – Балтика
|- : -
|25.07
|14:00
|Динамо – Кр. Советов
|- : -
|25.07
|16:15
|Акрон – Зенит
|- : -
|25.07
|18:30
|Факел – Динамо Мх
|- : -
|25.07
|20:45
|Спартак – Родина
|- : -
|26.07
|14:30
|Оренбург – Ростов
|- : -
|26.07
|17:00
|Локомотив – Ахмат
|- : -
|26.07
|19:30
|Рубин – Краснодар
|- : -