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11 марта 2025, 12:38

«Зенит» остается единственным российским клубом в рейтинге топ-500 команд

Ана Горшкова
Корреспондент

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала обновленный рейтинг 500 лучших клубов. В списке присутствует только одна российская команда — «Зенит».

Рейтинг мужских клубов мира составлен за период с 1 марта 2024-го по 28 февраля 2025 года. «Зенит» с 60 баллами находится на 426-й строчке, которую делит с «Ла Экидадом» (Колумбия), «Ньюэллс Олд Бойз» (Аргентина), «Сивасспором» (Турция), «Реймсом» (Франция), «Арокой» (Португалия), «Вестерло» (Бельгия), «Эспаньолом» (Испания), «Яблонцем» (Чехия), «Ла Фиоритой» (Сан-Марино) и «Шелбурном» (Ирландия).

Первое место в рейтинге 500 лучших клубов занимает «Реал», у которого 507 очков. На второй строчке располагается «Байер» (404), на третьей — «Аталанта» (386). Всего в топ-20 рейтинга 8 стран: Италия (5 клубов), Бразилия (3), Англия (3), Германия (3), Испания (3), Франция (1), Бельгия (1), Португалия (1).

Источник: IFFHS
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РПЛ
ФК Зенит
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
4
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
7
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
15
 Родина 0 0 0 0 0-0 0
16
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
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24.07 20:00 ЦСКА – Балтика - : -
25.07 14:00 Динамо – Кр. Советов - : -
25.07 16:15 Акрон – Зенит - : -
25.07 18:30 Факел – Динамо Мх - : -
25.07 20:45 Спартак – Родина - : -
26.07 14:30 Оренбург – Ростов - : -
26.07 17:00 Локомотив – Ахмат - : -
26.07 19:30 Рубин – Краснодар - : -
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