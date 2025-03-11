«Зенит» остается единственным российским клубом в рейтинге топ-500 команд

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала обновленный рейтинг 500 лучших клубов. В списке присутствует только одна российская команда — «Зенит».

Рейтинг мужских клубов мира составлен за период с 1 марта 2024-го по 28 февраля 2025 года. «Зенит» с 60 баллами находится на 426-й строчке, которую делит с «Ла Экидадом» (Колумбия), «Ньюэллс Олд Бойз» (Аргентина), «Сивасспором» (Турция), «Реймсом» (Франция), «Арокой» (Португалия), «Вестерло» (Бельгия), «Эспаньолом» (Испания), «Яблонцем» (Чехия), «Ла Фиоритой» (Сан-Марино) и «Шелбурном» (Ирландия).

Первое место в рейтинге 500 лучших клубов занимает «Реал», у которого 507 очков. На второй строчке располагается «Байер» (404), на третьей — «Аталанта» (386). Всего в топ-20 рейтинга 8 стран: Италия (5 клубов), Бразилия (3), Англия (3), Германия (3), Испания (3), Франция (1), Бельгия (1), Португалия (1).