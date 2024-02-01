«Спартак» и Газизов договорились о мирном урегулировании судебных разбирательств

Юрист «Спартака» Татьяна Завьялова сообщила о договоренности с бывшим генеральным директором клуба Шамилем Газизовым о мирном решении судебных разбирательств.

«Спартак» и Шамиль Газизов по всем искам договорились о мирном урегулировании конфликтов. Устная договоренность об урегулировании всех споров между «Спартаком» и Шамилем Газизовым есть, они будут решены путем медиативного соглашения», – цитирует Завьялову ТАСС.

Газизов работал генеральным директором «Спартака» в 2020 году. Судебные разбирательства между сторонами продолжаются с 2021 года. Газизов подал семь судебных исков, ни один из которых не получил удовлетворение суда.

После ухода из «Спартака» Газизов на два года вернулся в «Уфу», а с прошлого лета он занимает пост генерального директора в махачкалинском «Динамо».