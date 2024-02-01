В «Фенербахче» заявили, что не получали предложений от ЦСКА по нападающему Кахведжи

Член совета директоров «Фенербахче» Салахаттин Баки в комментарии для «СЭ» отреагировал на информацию об интересе ЦСКА к нападающему Ирфаном Джаном Кахведжи.

Ранее издание Cubuklu Sports сообщило, что ЦСКА внимательно следит за 28-летним турком.

«ЦСКА интересуется Кахведжи? Мы не получали никаких официальных предложений по нападающему», — сказал Баки «СЭ».

Кахведжи в этом сезоне провел 32 матча, забил 12 голов и отдал 9 ассистов. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 9 миллионов евро.

ЦСКА после 18 туров занимает восьмое место в чемпионате России, набрав 28 очков.