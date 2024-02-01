Тикнизян — о срыве трансфера в «Зенит»: «Есть небольшая злость от того, как это все раздули»

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян прокомментировал свой несостоявшийся переход в «Зенит».

В январе появилась информация, что 24-летний футболист близок к переходу в «Зенит». 25 января сообщалось, что сделка сорвался из-за того, что Тикнизян не согласовал с сине-бело-голубыми условия контракта.

«Шумиха абсолютно никак не повлияла. Я думаю [повлияла] на людей, которые очень часто читают спортивные новости. Могу сказать, что есть небольшая злость на то, как это все раздули, не зная подробностей и нюансов. Но меня это не касается, я выхожу на поле и делаю свою работу. Это для меня самое главное. Рад, что большая часть наших болельщиков адекватно смотрит на эту ситуацию. Не вижу смысла здесь что-то объяснять, вдаваться в какие-то подробности. Важно, что я здесь», — сказал Тикнизян в интервью пресс-службе «Локомотива».

В текущем сезоне Тикнизян провел 23 матча за «Локомотив» во всех турнирах, забил 8 мячей и отдал 5 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 7 миллионов евро.