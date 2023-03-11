«Спартак» — «Факел»: в ворота воронежцев не назначен пенальти

На 17-й минуте матча 19-го тура чемпионата России «Спартак» — «Факел» арбитр Владислав Безбородов не наказал защитника гостей Игоря Калинина 11-метровым ударом за игру рукой.

Воронежский футболист, так получилось, в борьбе с Александром Соболевым снял мяч левой рукой, отобрав его таким образом у спартаковца. За этим должно было последовать назначение пенальти.

Игорь Калинин сыграл рукой в матче РПЛ «Спартак» — «Факел». Скриншот из трансляции

Почему судья не зафиксировал фол, сказать сложно. Одна из версий: оценил движение руки как естественное.