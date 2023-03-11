«Ахмат» — «Локомотив»: железнодорожники остались вдевятером после удаления Ненахова

Защитник «Локомотива» Максим Ненахов был удален на 60-й минуте матча 19-го тура РПЛ с «Ахматом» — 1:0.

Ненахов получил первую желтую карточку на 42-й минуте, а вторую на 60-й. Игрок покинул поле и оставил «Локомотив» вдевятером.

Ранее был удален Станислав Магкеев.