«Ахмат» — «Локомотив»: железнодорожники остались вдевятером после удаления Ненахова
Защитник «Локомотива» Максим Ненахов был удален на 60-й минуте матча 19-го тура РПЛ с «Ахматом» — 1:0.
Ненахов получил первую желтую карточку на 42-й минуте, а вторую на 60-й. Игрок покинул поле и оставил «Локомотив» вдевятером.
Ранее был удален Станислав Магкеев.
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