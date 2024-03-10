10 марта в Москве на стадионе «Лужники» «Спартак» сыграет против «Факела» в матче 20-го тура чемпионата России по футболу. Поединок начнется в 19.00 по московскому времени.

Видеотрансляция противостояния «Спартак» — «Факел» пройдет в прямом эфире на телеканале «Матч Премьер» по платной подписке с 18.50 мск. Ключевые события игры РПЛ будут доступны в матч-центре «СЭ».

Красно-белые под руководством Гильермо Абаскаля набрали 31 балл и идут на пятой строчке в турнирной таблице РПЛ после 19 туров. Воронежский клуб главного тренера Сергея Ташуева располагается на 11-м месте с 22 очками после 19 матчей.

28 октября 2023 года в последний раз встречались команды друг с другом. Тогда «Факел» на своем поле победил «Спартак» со счетом 2:0.

На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция самых интересных событий матча «Спартак» — «Факел».

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