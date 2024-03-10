Личка: «Лаксальт и Бителло? Еще не могу поменять Бальбуэна»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка высказался о роли в команде защитника Диего Лаксальта и полузащитника Бителло.

— Есть мнение, что у вас два игрока, которые будут выходить всегда — Лаксальт, который дает баланс между атакой и обороной, и Бителло, который творит в атаке. Вы можете поменять кого угодно, но не их.

— Я бы включил и вратарей — как Антона, так и Игоря. Плюс Бальбуэна. И не надо забывать, как играют Тюкавин и Карраскаль. Но в матче с «Ахматом» с нашей стороны были плохие решения перед последним пасом, — приводит «РБ Спорт» слова Лички.

В текущем сезоне РПЛ 31-летний Лаксальт провел 14 матчей, в которых отметился 4 результативными действиями. На счету 24-летнего Бителло 4 забитых мяча и 2 голевые передачи в 13 играх.