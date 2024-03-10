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10 марта, 17:05

Личка: «Лаксальт и Бителло? Еще не могу поменять Бальбуэна»

Алина Савинова
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Главный тренер «Динамо» Марцел Личка высказался о роли в команде защитника Диего Лаксальта и полузащитника Бителло.

— Есть мнение, что у вас два игрока, которые будут выходить всегда — Лаксальт, который дает баланс между атакой и обороной, и Бителло, который творит в атаке. Вы можете поменять кого угодно, но не их.

— Я бы включил и вратарей — как Антона, так и Игоря. Плюс Бальбуэна. И не надо забывать, как играют Тюкавин и Карраскаль. Но в матче с «Ахматом» с нашей стороны были плохие решения перед последним пасом, — приводит «РБ Спорт» слова Лички.

В текущем сезоне РПЛ 31-летний Лаксальт провел 14 матчей, в которых отметился 4 результативными действиями. На счету 24-летнего Бителло 4 забитых мяча и 2 голевые передачи в 13 играх.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/martsel-lichka-laksal-t-i-bitello-eshhe-ne-mogu-pomenyat-bal-bue-na/
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Бителло
Диего Лаксальт
Марцел Личка
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
10
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
16
 Сочи 20 3 4 13 19-33 13
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 - : -
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Кр. Советов – Зенит
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И К Ж
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