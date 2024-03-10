Агент Караваева заявил, что у футболиста держится температура

Футбольный агент Иван Бакулин сообщил, что у защитника «Зенита» Вячеслава Караваева не спадает температура.

«Вячеслав приболел в прямом смысле — небольшая температура. Когда поправится, пока не знаю», — приводит «РБ Спорт» слова Бакулина.

Агент отметил, что участие футболиста в кубковом матче с «Динамо» пока под вопросом.

Ответный матч между «Зенитом» и бело-голубыми в рамках 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России пройдет 13 марта на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало игры — в 20.15 по московскому времени. В первом четвертьфинальном матче «Динамо» одержало победу со счетом 1:0.