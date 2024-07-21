Нападающий «Динамо» из Махачкалы Касинтура: «Обидно, что не взяли три очка»

Нападающий махачкалинского «Динамо» Эгаш Касинтура оказался расстроен из-за того, что команда не победила в матче 1-го тура РПЛ с «Химками» (1:1).

«Обидно, что не удалось взять 3 очка. Но по игре счет 1:1 закономерный. Момент с отмененным голом? Не будет комментировать решение судьи. Они делают свою работу», — сказал Касинтура журналистам.

В следующем туре «Химки» на своем поле примут «Спартак». Игра пройдет 28 июля. Махачкалинцы в этот же день в гостях встретятся с «Краснодаром».