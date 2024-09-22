«Ростов» — «Динамо» Махачкала: стартовые составы на матч 9-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы на матч 9-го тура РПЛ «Ростов» — «Динамо» Махачкала. Встреча пройдет на «Ростов Арене» и начнется в 16.30 мск.

«Ростов»: Одоевский, Сако, Вахания, Осипенко, Лангович, Щетинин, Сутормин, Глебов, Саравия, Роналдо, Голенков.

«Динамо» Махачкала: Волк, Табидзе, Пальцев, Шумахов, Сундуков, Кагермазов, Юсупов, Глушков, Гаджиев, Джавад, Агаларов.

После 8-ми туров «Ростов» располагается на седьмом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 11 очков. Махачкалинцы идут на девятой строчке. В их активе 9 баллов.