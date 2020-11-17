Матч 15-го тура Тинькофф-чемпионата России между «Спартаком» и «Динамо» смогут посетить до семи тысяч зрителей.

Встреча пройдет на стадионе «Открытие-Арена» 21 ноября и начнется в 19.00 по московскому времени.

— Нам разрешили около семи тысяч зрителей, — цитирует ТАСС генерального директора «Спартака» Шамиля Газизова. — Мы серьезно готовимся к матчу с «Динамо». Во-первых, это историческое дерби, плюс все приурочено к 100-летию Константина Ивановича Бескова- это дополнительный фактор. «Спартак» будет играть на победу, мы готовы на все сто процентов.