Стало известно, сколько болельщиков посетят матч «Спартак» — «Динамо»
14:53
Матч 15-го тура Тинькофф-чемпионата России между «Спартаком» и «Динамо» смогут посетить до семи тысяч зрителей.
Встреча пройдет на стадионе «Открытие-Арена» 21 ноября и начнется в 19.00 по московскому времени.
— Нам разрешили около семи тысяч зрителей, — цитирует ТАСС генерального директора «Спартака» Шамиля Газизова. — Мы серьезно готовимся к матчу с «Динамо». Во-первых, это историческое дерби, плюс все приурочено к 100-летию Константина Ивановича Бескова- это дополнительный фактор. «Спартак» будет играть на победу, мы готовы на все сто процентов.
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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 15-й тур. «Спартак» — «Динамо» и другие матчи