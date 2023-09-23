«Спартак» — «Динамо»: Селихов пожаловался на боли в спине, его заменил Максименко

Вратарь «Спартака» Александр Селихов получил повреждение и был заменен в перерыве матча 9-го тура РПЛ с «Динамо» — 1:0.

Селихов пожаловался на боли в спине и вместо него на поле вышел Александр Максименко.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.