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Сегодня, 20:09

Ромащенко — о поражении от «Балтики»: «Со стороны «Ахмата» это большой «презент» сопернику»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Ахмата» Мирослав Ромащенко прокомментировал поражение от «Балтики» (0:1) в матче 9-го тура РПЛ.

«Могу сказать, что сегодня с нашей стороны был большой «презент». Это подарок, который мы не должны никому дарить. Тем не менее, нам есть от чего отталкиваться. Начало игры было полностью за нами. Были созданы два-три очень хороших момента, которые нужно было реализовывать. Соответственно, тогда, скорее всего, игра бы до конца шла под нашу диктовку», — приводит слова Ромащенко пресс-служба клуба.

Также тренер объяснил, почему команде не удалось перевернуть игру во втором тайме.

«Мы пытались во втором тайме путем изменений тактического характера и замен что-то поменять. Но когда теряешь разум над игрой — вернуться становиться очень сложно. Присутствует разочарование. Тем не менее, поблагодарил команду за последние 20 минут игры, равно как и за начало матча. Но это слишком маленькие отрезки для того, чтобы добиваться результата», — сказал Ромащенко.

«Ахмат» проиграл первый матч в РПЛ под руководством Ромащенко и находится на 10-м месте в РПЛ с 11 очками.

РПЛ
ФК Ахмат
ФК Балтика
Мирослав Ромащенко
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2
 Краснодар 8 5 3 0 12-3 18
3
 Зенит 8 5 2 1 18-6 17
4
 Спартак 9 5 1 3 14-12 16
5
 Динамо 9 4 3 2 16-14 15
6
 Урал 8 4 2 2 8-8 14
7
 ЦСКА 8 3 3 2 16-12 12
8
 Локомотив 8 3 3 2 13-13 12
9
 Пари НН 8 3 2 3 6-7 11
10
 Ахмат 9 3 2 4 11-10 11
11
 Оренбург 8 2 2 4 9-13 8
12
 Ростов 8 2 2 4 10-16 8
13
 Балтика 9 2 1 6 9-15 7
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 Сочи 9 2 0 7 9-14 6
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 Рубин 8 1 3 4 9-18 6
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