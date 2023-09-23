Мостовой считает, что «Локомотива» слишком зависим от Дзюбы

Бывший полузащитник «Сельты» Александр Мостовой поделился мыслями о роли форварда «Локомотива» Артема Дзюбы в преддверии матча 9-го тура РПЛ против «Зенита».

«Зенит» должен выигрывать 2:1, наверное. «Локо» слишком зависим от Дзюбы! Они уже сами, по-моему, в этом поверили и понимают. Мы же видим, когда Дзюба есть, даже вроде он ничего не делает, выбили мяч на 30-40 метров, он мяч принял, скинул и все, побежали в атаку. Когда его нет, они смотрят вверх, голову поднимают, и никого нет. Сколько игр таких мы видели. Поэтому зависимость там огромная. Завтра он все равно будет нужен в основе», — цитирует Мостового Vprognoze.ru.

Матч между «Зенитом» и «Локомотивом» пройдет 24 сентября и начнется в 16.30 по московскому времени.